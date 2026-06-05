『ゲーム・オブ・スローンズ』のジリ役や中田秀夫監督作『Chatroom／チャットルーム』に出演したハンナ・マリーが、ウェルネスを謳うカルト集団にのめり込み、“魔法の杖”を信じて自らの尿を飲むなどの行為に及んでいた過去を明かした。【写真】『ゲーム・オブ・スローンズ』プレミアでのドレス姿が美しいハンナ・マリーMail Onlineによると、このたび回顧録「The Make‐Believe： A Memoir of Magic and Madness（見せかけ：