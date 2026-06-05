Ｊ１川崎は５日、２０２６／２７シーズンのトップチームの体制を発表し、長谷部茂利監督が来季も指揮を執ることが決まった。新設されるＵ―２１リーグは長橋康弘監督の就任が決まった。長谷部監督は千葉、水戸、福岡の指揮官を務めた後、２５年から川崎の指揮官に就任。昨季は８位、百年構想リーグは東地区４位で終えていた。