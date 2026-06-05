愛知県豊田市の消防職員が知人女性に繰り返しストーカー行為をしたとして、停職の懲戒処分です。 5日付で停職6カ月の懲戒処分となったのは、豊田市消防本部の33歳の男性消防士長です。 豊田市によりますと、男性消防士長は今年2月と3月、公園で知人女性につきまとうなどのストーカー行為をしたということです。 男性消防士長は4月にストーカー規制法違反の疑いで逮捕され、5