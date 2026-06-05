いよいよ今週末から開幕する阪神競馬場。現役時代に屈指の人気を誇った人気誘導馬の写真が公開され、反響を呼んでいる。ＪＲＡの公式インスタグラムが４日に公開され、「今週末から、阪神競馬が始まります！阪神競馬場の個性豊かな馬たちの様子をご覧ください」などとコメントが添えられ、アフリカンゴールド（セン１１歳）の写真も公開された。「アフリカンゴールド２０２２年の京都記念（Ｇ２）の覇者阪神競馬場のア