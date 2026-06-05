故ダイアナ元妃が息子のウィリアム皇太子とヘンリー王子の強い絆を求める未公開レターの存在が、明らかになった。1997年にパリでの交通事故で他界した元妃が1995年に記したとされるその手紙には、息子たちの間での「より深いレベルでのコミュニケーションの重要性」が書かれている、 【写真】美しかった！故ダイアナ元妃のウェディングドレス姿 BBC「パノラマ」での衝撃インタビュー後、支持者であ