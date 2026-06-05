和牛独特の甘み 月城苑の焼き肉 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。香川からは、スタミナをつけるのにはもってこいの「焼き肉」を紹介します。 JR高松駅から歩いて3分。「焼肉 月城苑」です。 （焼肉 月城苑／石本康隆さん）「お店は今年で65年目になります。高松で一番古い焼き肉店と言われています。すべて和牛を使用していますので、味には自信があります」 月城苑では、大人気のハラミもも