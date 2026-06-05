韓国の干潟が国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産に追加登録される見通しとなった。5日、韓国国家遺産庁によると、ユネスコ世界遺産委員会（WHC）の自然遺産分野の諮問機関である国際自然保護連合（IUCN）は、「韓国の干潟第2段階（Getbol， Korean Tidal Flats Phase II）」について、世界遺産の拡大登録を勧告した。ユネスコ世界遺産は文化遺産・自然遺産・複合遺産に分かれ、国際記念物遺跡会議（ICOMOS・イコモス）とIUC