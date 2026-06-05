サムスン電子最大の労組であるサムスングループ超企業労働組合サムスン電子支部（以下、超企業労組）が、過半数労組の地位を失った。成果給格差への不満から、完成品を担当するデバイスエクスペリエンス（DX）部門だけでなく、半導体を担当するデバイスソリューション（DS）部門内の非メモリー事業部でも離脱者が相次いだ影響とみられる。超企業労組の組合員数は4日午後3時時点で5万8270人と集計された。サムスン電子の全従業員数