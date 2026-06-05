北朝鮮の「ネゴヒャン女子蹴球団」の指導者らがアジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）優勝の背景に金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の「愛と恩情」を挙げた。朝鮮中央通信は4日、ネゴヒャン蹴球団の団長・責任監督に対するインタビューでAWCLの規模や試合方式、優勝への道のりなどを紹介した。団長と責任監督は優勝の秘訣について「母なる祖国を限りなく愛して輝かせようとするわが選手たちの熱烈な祖国