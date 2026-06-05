長引く中東情勢。ナフサの流通「目詰まり」は、一体どこで起きているのでしょうか。現場を取材しました。 【写真を見る】ナフサの“目詰まり”どこで？出荷停止の原因は一部の過剰発注で情報整理のため？｢材料なくて仕事ができないのは前代未聞｣ 今後の見通しと課題 名古屋市中区にある建設防水加工事業「株式会社キムラ」。大手建設会社から受注を受け、ビルや工場などの防水加工を行っています。その倉庫には… （キムラ 木村