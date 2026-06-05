５月２９日、重慶市巫山県の長江と大寧河の合流水域で漂流物の清掃作業を行う機械式清掃船。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶6月5日】中国の三峡ダムエリアは長江上流の重要な生態障壁で、中国の生物多様性保護における重要な地域でもある。同エリアに位置する重慶市巫山（ふざん）県には、長江本流55キロ、支流128.45キロが流れ、毎年増水期と湛水期に大量の木の枝やごみなどの漂流物が上流から押し流され