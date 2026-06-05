鈴木敏夫プロデューサーが5日、都内で行われたスーパー歌舞伎『もののけ姫』（7月3日〜8月23日東京・新橋演舞場）製作発表記者会見に登壇。映画『もののけ姫』の製作当初を回顧した。【集合ショット】華やかな装いで集結した市川團子＆中村壱太郎ら今や不朽の名作として、当時の日本映画の歴史を塗り替えるほどのヒットを記録した『もののけ姫』だが、製作当初は「映画で時代劇は流行らない」と周囲からの反対を受けていたこ