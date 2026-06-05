衆院選の「1票の格差」訴訟の判決を受け、仙台高裁秋田支部前で「ガリレオ判決」などと書かれた紙を掲げる原告側の升永英俊弁護士（中央）ら＝5日午後人口比例に基づかない区割りで最大2.10倍の「1票の格差」を是正せず実施された2月の衆院選は憲法違反だとして、秋田県の有権者らが選挙無効を求めた訴訟の判決で仙台高裁秋田支部は5日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起