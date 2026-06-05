IMP.のリーダー・影山拓也がtbc東北放送「ひるまでウォッチン！」の人気コーナー「かげログ」に出演。宮城県・丸森町で大自然を体感した。 今回は「阿武隈ライン舟下り」を人生初体験。冬季はこたつ付きの舟に乗船し、影山は「上から自然を見渡す場所には何回か行かせていただきましたけど、こうやって下から眺めるのってまた迫力が違っていいですね」とコメント。 雄大な絶景に「もう海外ですもん！ここから見るあの景色は海外で