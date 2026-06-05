東京地裁英語検定試験「TOEIC」を替え玉受験したとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた中国籍の京都大大学院生王立坤被告（28）に東京地裁は5日、懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役4年6月）の判決を言い渡した。福島直之裁判官は「試験の公平性や信頼性を大きく害した」とし、計画性や組織性が疑われる手口で悪質だと非難した。一方、摘発の危険性が最も高い実行役で「犯行グループの中で従属的な立場にあった可能性が高