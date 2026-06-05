J１水戸ホーリーホックの18歳MF安藤晃希に欧州移籍の可能性があるようだ。流経大柏高出身の高卒ルーキーは、４月24日のJ１百年構想リーグ第12節・FC東京戦でプロデビューを果たすと、途中出場からわずか１分後に初得点をマーク。さらに続くFC町田ゼルビア戦でもゴールを決めるなど一躍注目を集めた。ベルギーメディア『Nieuwsblad』によれば、そんな期待の若手にベルギー１部のロイヤル・アントワープが関心を寄せているとい