先日、アルネ・スロット監督を解任したリバプールは現地６月４日にアンドニ・イラオラ監督が2026-27シーズンから新たに指揮官に就任すると発表した。23-24シーズンからボーンマスの指揮を執っていたイラオラ監督は、就任３年目の今季、チームを６位へと押し上げて、クラブに史上初となるヨーロッパリーグ出場権をもたらした。契約満了に伴い、今季限りでボーンマスを退任することが決まっていたなか、次なる挑戦の場はプレミ