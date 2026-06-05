俳優の安達祐実さんは6月5日、自身のInstagramを更新。かわいらしいモデルショットを公開しました。【写真】安達祐実のモデルショットに反響「すっごく綺麗で、かわいいかわいい」安達さんは「春夏の新作！第三弾！」とつづり、自身の写真を4枚載せています。安達さんが手掛けるアパレルブランド「虜（Torico）」の洋服を着用したモデルショットです。1、2枚目は鮮やかな紫のTシャツと裾がフリルになったライトグレーのパンツとの