アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々歌さんが6月4日、自身のインスタグラムを更新。おしゃれショットを公開しました。【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌 】「撮り合いっこした」早瀬ノエル撮影によるおしゃれショットを公開白いSUV車の後部座席から降りながらポーズを決めた鎮西さんは、Tシャツに灰色のジャケットを合わせ、デニムパンツというコーディネート。落ち着いた表情で遠くを見つめています。 鎮