2年前、沖縄の辺野古埋め立て工事用の土砂を搬出する港の近くで、ダンプカーが抗議行動の参加女性と警備員をはね、警備員が死亡した事故で、警察は女性を重過失致死容疑で書類送検しました。この事故は2024年6月、名護市の安和港前の国道で、港から出て左折しようとしたダンプカーが、土砂の搬出に抗議してダンプカーの前に出た74歳の女性と、女性を制止しようとした当時47歳の男性警備員をはね、警備員が死亡、女性も足に大けがを