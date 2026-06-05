元体操選手でタレントの池谷直樹（52）が、2日放送のテレビ東京『ありえへん∞世界』にVTRで登場。スポーツ番組で得た賞金総額を明かした。【写真】すごい賞金総額をもらっていた！テレ東ドラマに出演した時の池谷直樹番組ではTBS系『スポーツマンNO.1決定戦』の「モンスターボックス（跳び箱）」で名をはせた池谷氏の現在について取材。現在はたこ焼き店「池谷直樹の跳びたこ焼き」を経営していた。池谷はたこ焼きの本場・