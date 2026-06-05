スーパー歌舞伎『もののけ姫』の製作発表記者会見が行われ、歌舞伎俳優の市川團子さん、中村壱太郎さん、市川中車さん、株式会社スタジオジブリの鈴木敏夫さん、演出の横内謙介さんらが登場しました。【写真を見る】【市川中車】スーパー歌舞伎｢もののけ姫｣への覚悟 亡き父・猿翁の遺志を継ぎ｢伝説にしないといけない｣2代目市川猿翁さんが1986年に立ち上げ、歌舞伎の伝統と現代的なスペクタクルを融合しダイナミックな演出で観客を