総合格闘家の堀口恭司選手が日本時間5日、自身のインスタグラムを更新。UFCフライ級元王者のアレッシャンドレ・パントージャ選手との肩組みツーショットを公開しました。堀口選手は、2013年にUFCデビューをすると4連勝と活躍。5戦目で当時王者だったデメトリアス・ジョンソン選手とのタイトルマッチを実施し、5ラウンド、サブミッションによる一本負けであと一歩のところで王者には届きませんでした。そこから巻き返し3連勝しまし