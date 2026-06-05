お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が5日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。現在公開中の主演映画「箱の中の羊」の是枝裕和監督について話す場面があった。パーソナリティーの今田に「是枝さんが、セリフを直前で紙渡すってほんまなの？」と聞かれた大悟は「信じられない話ですけど、一番最初に会った時に“大悟さん、セリフは覚えますか？”って言われたんです。ワシが“覚えなくていい