「ダイヤモンドバックス３−２ドジャース」（４日、フェニックス）ドジャースが今季初のサヨナラ負けで連勝がストップ。一方で開幕から６３試合が経過した中でも延長戦がないという珍記録が継続した。ドジャースは開幕からここまで一度も延長戦がなかった。ＭＬＢ３０球団を見ても、延長戦を戦っていないチームはドジャースだけだ。この日も２−２のまま延長戦に突入するかと思われた。しかし１死からスコットがマルテにサ