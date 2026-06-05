ヤンキースに大激震だ。球団は４日（日本時間５日）、右肩の痛みを訴えていた主砲のアーロン・ジャッジ外野手（３４）は右第一肋骨の疲労骨折と診断されたと発表した。約４〜６週間後に再検査が行われるというが、長期離脱は確実。「今シリーズ中に復帰する見込み」とも伝えた。ヤンキースはここまで３７勝２５敗でア・リーグ東地区２位。ジャッジが長期欠場するのは２０２３年シーズン以来となるが、同年はポストシーズン進出