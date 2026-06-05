チームの頼れる?兄貴分?にアクシデントだ。４日（日本時間５日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で５回二死走者なしでドジャースのマックス・マンシー内野手（３５）が一塁線にゴロを放った。全力疾走しタイミングはセーフだったが、走り込んできたバルガスと正面衝突。両者が吹っ飛びその衝撃でマンシーのメガネが外れ鼻を切った。一時的に脳震とうと呼吸困難に陥ったマンシーは交代。ドジャースはウォードとラッシングの適時打