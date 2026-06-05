【「原神」×｢じゃがりこ｣コラボ第2弾】 6月中旬より実施 オープンワールドRPG「原神」とカルビーの「じゃがりこ」ブランドとのコラボレーション第2弾が実施される。 第2弾では、「原神」コラボレーションパッケージの「じゃがりこ細いやつ サラダ」がコンビニエンスストアで、「じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味/わさび醤油味」が全業態で6月