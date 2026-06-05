映画コメンテーターの有村が２日放送の日本テレビ系「一攫千金！宝の山」に民泊フランチャイズを手掛ける実業家として出演し話題に。５日、取材に応じ番組出演を振り返った。番組では、空き家を半年かけてリフォームし、スタジオで生オークションを行うという内容を放送した。有村はバイヤーのひとりとしてオークションに参加し、一般のバイヤーとデッドヒートを繰り広げた。オークションは物件購入額である２７０万円でス