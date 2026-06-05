諦めずに戦い続ける男の奮闘劇から目が離せない「ルーズヴェルト・ゲーム」 これまで数々の名作を世に送り出してきた小説家・池井戸潤。その作品の多くがドラマ化・映画化され、次々と大ヒットを記録している。なかでも、「半沢直樹」シリーズ、「下町ロケット」シリーズ、「陸王」、「ノーサイド・ゲーム」を放送したTBS日曜劇場枠とは親和性が高く、その熱き人間ドラマは日本中の人々の記憶に深く刻まれていることだろう。