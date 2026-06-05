6月4日、月刊漫画誌『ジャンプSQ.7月特大号』（集英社）が発売され、表紙を大人気テニス漫画『新テニスの王子様』（著：許斐剛氏）が飾った。5月29日、著者の許斐氏は自身のXで、表紙イラストとともに、「ジャンプSQ.7月号6/4発売表紙は新テニスの王子様です」と告知したのだが――。これにファンからこんなツッコミが相次いで寄せられることに。《マジでごめんなさい真田くんって右利きじゃないですか》《真田おって最高あり