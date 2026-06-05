&TEAMが、Billboard JAPANの2026年上半期チャートで自己最高成績を記録した。6月5日にBillboard JAPANが発表した2026年上半期決算チャートによると、&TEAMが4月21日にリリースした3rdミニアルバム『We on Fire』は、「Top Albums Sales」（集計期間：2025年11月24日〜2026年5月24日）で2位を獲得した。【写真】「顔面強すぎ」K、イケメン俳優と2ショットまた&TEAMは、総合ソングチャートと総合アルバムチャートのポイ