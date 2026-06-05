【モデルプレス＝2026/06/05】クリエイターのおさきが6月3日、自身のInstagramを更新。妹とお揃いのヘアスタイルでの2ショットを公開した。【写真】人気クリエイター「めっちゃ似てる」美人妹とおそろヘア2ショット◆おさき、妹とおそろヘアおさきは「姉妹でおそろヘア」とコメント。ノースリーブブラウスを着用した自身とTシャツ姿の妹がお揃いのウエーブヘアのサイドテールの髪型で並んだ姉妹ショットを披露した。◆おさきの投稿