【モデルプレス＝2026/06/05】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が6月4日、自身のInstagramを更新。息子へのキャラクター弁当を公開した。【写真】39歳元バレー日本代表「卵と海苔で作るの上手」息子へのスヌーピー弁当◆木村沙織、キャラ弁公開木村は「＃スヌーピー」とハッシュタグを添え、「年少さんお弁当 最近はマリオって言われるの怖くて（細かい＆難易度高い）自分が作れる範囲のキャ