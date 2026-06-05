【モデルプレス＝2026/06/05】THE RAMPAGEの藤原樹が6月3日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を披露した。【写真】28歳LDHイケメン「雰囲気変わる」金髪→久々黒髪劇的イメチェン◆藤原樹、イメチェンヘアカラー公開藤原は「久しぶりだ」とコメント。金髪から黒髪にイメージチェンジした新しい髪色でソファーに座りカメラに目線を向けているショットを披露した。◆藤原樹の投稿に反響この投稿に、ファンからは「