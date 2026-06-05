【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 制服シリーズ 夕崎梨子】 予約期間：7月28日23時59分まで 12月 発売予定 価格：19,800円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 制服シリーズ 夕崎梨子」を12月に発売する。予約期間は7月28日23時59分まで。価格は19,800円。 本製品は、アニ