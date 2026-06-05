オオタバコガの幼虫（提供：香川県農業試験場病害虫防除所） 幼虫が野菜や花などを食べるオオタバコガの被害が大量に発生しているとして、香川県が5日、県内全域に「病害虫発生予察注意報」を発表しました。 香川県綾川町の農業試験場で2026年5月、オオタバコガの発生状況を調べたところ、1カ月で平年の約4.8倍の成虫が確認されたということです。 農業試験場内の病害虫防除所によると、オオタバコガの幼虫は、農作物を