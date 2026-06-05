◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・李健太―同級１位・富岡樹（６日、後楽園ホール）タイトル戦の計量が５日、都内で行われ、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級王者・李健太（３０）＝帝拳＝はリミットの６３・５キロ、挑戦者の同級１位・富岡樹（２９）＝角海老宝石＝は６３・１キロでともに１回でクリアした。初防衛戦を迎える李は「