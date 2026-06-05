◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）ＮＴＴリーグワンのプレーオフ決勝は、レギュラーシーズン１位の神戸と同３位の東京ベイが、２０２５―２６シーズンの頂点を争う。３季ぶりの優勝を目指す東京ベイは５日、試合登録選手２３人を発表。先発のプロップ紙森陽太が千葉・船橋市内のグラウンドで取材に応じ「スクラムで、勢いづかせたい」と意気込んだ。２季連続で