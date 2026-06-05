タレント・ＭＥＧＵＭＩが５日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に生出演。プロデュース業で失敗した経験を明かした。スキンケアブランドやカフェ、ジュエリーなどさまざまなプロデュース業で成功する中、過去に痛い経験をしたのが自己資金で手掛けた「子ども服」。「血が出るほど売れなかったですね」と苦笑いし「何にも市場をリサーチしていなかった」と反省。子ども服は「よだれついちゃったり