Honda S+Shiftと専用の足まわりを搭載したe:HEV RS ホンダ・シビックe:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS 11代目となる現行型シビックは2021年に登場。ホンダのクルマづくりの基本である「人中心」の考え方を深く掘り下げ、親しみやすさと特別な存在感をあわせ持つことで、乗る人すべてが「爽快」になることを目指して開発されたモデルだ。このたびのマイナーチェンジでは、新型プレリュードに続き、乗る人の五感を刺