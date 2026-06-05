５日、人民英雄記念碑に献花するトンルン氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京6月5日】ラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席は5日午前、中国北京の天安門広場を訪れ、人民英雄記念碑に献花した。