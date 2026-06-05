UCC上島珈琲から、｢旅するコーヒーマリアージュ｣セットの第12弾が2026年6月3日(水)よりドリップポッド公式オンラインストアにて150セット限定で予約販売を開始します。今回は、アイスコーヒー2種類と手土産ブランドとして話題の｢YO KAN KA(ヨウカンカ)｣の羊羹2種を組み合わせたセットです。一足早く、取材してきたので紹介していきます。 シリーズ初!羊羹を組み合わせた｢旅するコーヒ