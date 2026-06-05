4日、メキシコ市で取材に応じるイランのパサンディデ駐メキシコ大使（共同）【メキシコ市共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開幕を前に、イランのパサンディデ駐メキシコ大使が4日、共同通信と単独会見し、米国がイラン代表へのビザ（査証）の迅速な発給を約束したと仲介役の国際サッカー連盟（FIFA）から同日説明があったと明らかにした。イランと戦闘を続ける米政権の代表チームへの対応が注目されている