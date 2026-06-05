世界的な企業の役員を父親に持つ女性タレントが、ハイブランドのドレスを査定に出すも、予想外の査定額にショックを受ける場面があった。【映像】タレントが査定額にショックを受けたハイブラドレス6月4日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）が放送された。前回、「フィリピンで子ども食堂を開業したい」という夢