自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党の4党は5日、「日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案」、いわゆる「国民投票法改正案」を衆議院に提出した。改正案は、憲法改正の際に実施される国民投票に際しての投票環境を、公職選挙法の改正で整備された内容に揃えるもので、2022年に一度国会に提出されたが、2024年の衆議院解散に伴い廃案となっていた。改正案に盛り込む内容は▼悪天候で離島から投票箱を運べ