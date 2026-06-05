NPB(日本野球機構)は5日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第10回中間発表を行いました。今回の発表で、上位に変動が発生。中継投手部門で西武・甲斐野央投手が首位に浮上しました。とはいえ1位につけていたオリックス・椋木蓮投手とは現時点で8票差。激戦の展開が予想されます。なお、西武の選手が選出圏内入りとなったことで、現時点ではパ・リーグ6球団全てから選手が出そろう状況となっていま