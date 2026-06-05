私はケイコ。夫のユウダイ、息子のリュウタ、娘のミワと4人暮らしをしています。夫は本気で私が出ていっても困らないと思っているようです。子どもたちが心配しても、聞く耳を持ちません。もう、夫の気が済むようにしてやることにしました。子どもたちは不安そうですが、私としても少しは夫を懲らしめてやらなければ気が済まないのです。実家があれば頼れるのですが、私にはその実家がありません。それもわかってて「出ていけ」な