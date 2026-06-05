介護施設に入所する女性がケガをしていたにもかかわらず放置したなどとして逮捕された介護福祉士の男性について、広島地検は不起訴処分としました。警察などによると、廿日市市の介護福祉士の男性は今年3月、廿日市市の介護施設で入所する女性（93）が部屋で倒れていたことに気づいていたにもかかわらず放置。同僚らに伝えず、救護の必要がないとして保護しなかった疑いで逮捕・送検されていました。女性は倒れた翌日、容体が悪化