安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長と副議長は各党の意見を踏まえたとりまとめ案について合意しました。8日に与野党に提示し、理解を得たい考えです。【映像】森衆議院議長「最良のものにしたつもり」森衆議院議長「本日、立法府の総意をまとめるべく、衆参正副議長4者による取りまとめがまとまりました。それぞれのご意見を十分に考慮に入れ、最良のものにしたつもりであります」与野党は、安定的な皇位継承に関する国会